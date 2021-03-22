Спутник "Арктика-М" передал первые снимки арктического региона

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Российский спутник "Арктика-М", запущенный с космодрома Байконур в феврале, передал на Землю первые снимки арктического региона, сообщили в холдинге "Российские космические системы" (РКС).

"Первый снимок арктического региона с высокоэллиптической орбиты сделан многозональным сканирующим устройством (МСУ-ГСМ) нового российского космического аппарата дистанционного зондирования Земли "Арктика-М" №1", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на космическом аппарате комплекса "Арктика-М" установлено два прибора МСУ-ГСМ.

28 февраля с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с космическим аппаратом "Арктика-М". Разгонный блок "Фрегат" успешно вывел спутник на высокоэллиптическую орбиту.

Космическая система гидрометеорологического и климатического мониторинга "Арктика" предназначена для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе. Минимально необходимый состав комплекса - два спутника. По данным НПО им. Лавочкина, два космических аппарата "Арктика-М" в составе системы обеспечат круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана.