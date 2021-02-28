Спутник "Арктика-М" выведен на орбиту

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Космический аппарат "Арктика-М" отделился от разгонного блока "Фрегат" после старта ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Байконур и вышел на орбиту, сообщил в воскресенье глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Как он написал в твиттере, связь со спутником установлена, он взят на управление.

Космический аппарат "Арктика-М" номер 1 находится на расчетной орбите, солнечные антенны и другие элементы раскрылись, связь с аппаратом установлена, он взят на управление. Таким образом, положено начало развертыванию новой арктической орбитальной группировки России. Все молодцы! — РОГОЗИН (@Rogozin) February 28, 2021

Космическая система гидрометеорологического и климатического мониторинга "Арктика" предназначена для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе. Минимально необходимый состав комплекса - два спутника.

По данным НПО имени Лавочкина, два космических аппарата "Арктика-М" в составе системы обеспечат круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана.