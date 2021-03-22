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На заведующую детским садиком "Чебурашка" завели дело по пяти статьям

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - В Дагестане возбуждено уголовное дело по пяти статьям в отношении заведующей детским садом "Чебурашка" в селе Карекадани, сообщили в прокуратуре региона. Это статьи о халатности, мошенничестве, превышении должностных полномочий, служебном подлоге и использовании поддельного документа.

Прокурорская проверка установила, что заведующая устроилась на работу по поддельному диплому педагогического института. В садик она наняла воспитательницей свою родственницу, которая фактически не работала, но на которую поступала зарплата. По версии следствия, с 2015 по 2020 годы заведующая получила на нее 390 000 рублей и присвоила эти деньги.

Кроме того, в 2015 году заведующая незаконно передала бухгалтеру свою электронную подпись и не контролировала ее использование, говорится в сообщении надзорного ведомства. Бухгалтер направляла в казначейство заявки на кассовые расходы с завышенными суммами. В результате эти деньги присваивались, а государство понесло ущерб более чем на 4,5 млн рублей.

Бухгалтера садика суд 10 марта 2021 года признал виновной в мошенничестве.

Дагестан Карекадани прокуратура Дагестана

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