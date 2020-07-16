Охранника детсада в Нарьян-Маре посадили на 2,5 года по делу об убийстве мальчика

Убийцу ранее признали невменяемым и отправили на принудительное лечение

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В Ненецком автономном округе (НАО) охранник детского сада в Нарьян-Маре признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по делу об убийстве мальчика осенью 2019 года.

Как сообщает пресс-служба СК РФ, охранник открыл убийце дверь и тот беспрепятственно проник в детский сад, где нанес ребенку смертельное ранение.

Охранник к тому времени отработал в ЧОП не более 2 месяцев. Свою вину он признал частично и пояснил следователю, что пропустил мужчину в детский сад, так как принял его за родителя одного из детей.

Мужчина признан виновным по п.п. "б", "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекшее по неосторожности смерть человека).

"Приговором суда охраннику ЧОП назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Судом с подсудимого также в пользу потерпевших взыскана компенсация морального вреда в размере по 600 тыс. рублей каждому", - говорится в сообщении.

Кроме того, арбитражный суд Архангельской области вынес решение об аннулировании лицензии ООО "Охранное предприятие "Святогоръ" в связи с нарушениями при охране детского сада.

Как сообщалось, 31 октября 2019 года около Денис Поздеев подошел к центральному входу детского сада "Сказка" и позвонил в домофон. Охранник ООО "ОП "Святогоръ", не выходя из своей комнаты, открыл мужчине входную дверь. Посетитель прошел в спальню одной из групп, где во время тихого часа отдыхали дети. Одна из воспитателей попыталась преградить ему путь, но мужчина оттолкнул ее и подошел к одной из кроватей. Сотрудник детского сада нажала "тревожную кнопку", однако мужчина успел нанести смертельные ножевые ранения шеи шестилетнему мальчику.

На месте преступления мужчину задержали охранник и работник детского сада, которые удерживали нападавшего до прибытия сотрудников управления Росгвардии и УМВД.

Было возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего (п. "в" ч.2 ст. 105 УК РФ). В ходе допроса Поздеев признал свою вину, раскаялся в содеянном. Он признался следователю, что накануне употреблял спиртные напитки.

Психолого-психиатрическая экспертиза признала Поздеева невменяемым. Он пояснял следователю, что в момент совершения преступления "слышал голоса в голове", а также говорил про "жертвоприношение".

В марте суд направил Поздеева на принудительное лечение.