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СКР возбудил уголовное дело после жалоб на холод в детсаду в Удмуртии

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Следователи управления СКР по Удмуртии возбудили уголовное дело о халатности в связи с промерзанием стен в детском саду в Балезинском районе республики, сообщает пресс-служба СКР во вторник.

С сентября 2020 года по 1 марта 2021 сотрудники Верх-Люкинской средней школы не поддерживали нужный температурный режим в помещениях дошкольной группы, что поставило под угрозу здоровье детей, говорится в сообщении.

Следователи изъяли необходимую документацию и опросили свидетелей.

Как сообщалось, управление СКР и прокуратура Удмуртии начали проверки после жалоб о том, что в детском саду в деревне Верх-Люкино Балезинского района температурный режим значительно ниже нормы.

В соцсетях родители сообщали о том, что в этом детском саду каждую зиму холодно в помещениях. В частности, в спальне температура опускалась до +10°С. По словам родителей, из-за холода детсад не принимал детей в течение последней недели февраля. Администрация Балезинского района подтвердила в соцсетях в факт промерзания стен детского сада из-за морозов. По словам представителя администрации, схема отопления здания будет пересмотрена: на ночное время будут дополнительно установлены тепловые пушки.

СКР Удмуртия

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