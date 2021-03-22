Минздрав планирует привить от коронавируса 30 млн россиян к середине июня

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - В России планируют вакцинировать от коронавируса 30 млн человек к середине июня, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Он сказал Мурашко журналистам в Ярославле, что уже подписан договор на поставку 30 млн доз вакцины "Спутник V", дополнительно будут поставки "ЭпиВакКорона". "Дозы для больше чем 30 млн человек будут поставлены в мае, и привиты они будут ориентировочно до 15 июня", - сказал Мурашко.

Министр также отметил, что в России пока не могут прививать от коронавируса приезжающих туристов.

"Пока в России такой программы нет, для вакцинации туристов. Пока вакцина законтрактована и отпускается только жителям РФ и имеющим вид на жительство", - сказал Мурашко.