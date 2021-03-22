"Вектор" планирует с июня производить по 5 млн доз вакцины от COVID-19

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Центр "Вектор" Роспотребнадзора рассчитывает в апреле текущего года выпустить 1,5 млн доз вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", в мае - 3 млн, а c июня производить 5 млн доз в месяц, заявил гендиректор центра Ринат Максютов на совещании у президента.

Таков производственный план предприятия.

С начала 2021 года центр "Вектор" выпустил более 860 000 доз вакцины в однодозовом формате и ввел в гражданский оборот 100 00- доз.

По словм Максютова, качество вакцинного препарата с каждой серией "только улучшается".

В центре рассчитывают, что "ЭпиВакКорона" будет защищать от коронавируса в течение года и ее можно использовать повторно, каждый год, без ограничений, в том числе после других вакцин от коронавируса.

Пептидная вакцина "ЭпиВакКорона" была зарегистрирована 13 октября 2020 года, это второй российский препарат от COVID-19. В ноябре 2020 года начались его пострегистрационные испытания.