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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:37Заразились
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Голикова потребовала обеспечить коллективный иммунитет от COVID-19 к концу лета

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Вице-премьер Татьяна Голикова назвала задачей правительства обеспечить коллективный иммунитет от коронавируса не позднее июля-августа 2021 года. Она сказала это на совещании по вакцинации у президента.

"Если ситуация будет развиваться еще быстрее с точки зрения применения вакцины, это может быть достигнуто в еще более короткие сроки", - добавила она.

Вице-премьер посоветовала согражданам привиться перед отпуском и сделать отдых безопасным для себя и для своей семьи.

Вакцинация от коронавируса в России началась в декабре, с 18 января президент Владимир Путин поручил перейти к масштабной вакцинации. Сейчас в стране используется в основом векторная вакцина "Cпутник V", в гражданский оборот уже вышла пептидная вакцина "ЭпиВакКорона", ожидается подключение к вакцинации третьего препарата - "КовиВак".

Хроника коронавируса. Март.

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Протестующие выступают против карантина и вакцинации от COVID-19 в Париже
Хроника 09 января 2020 года – 22 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Татьяна Голикова коронавирус правительство

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