"Росгосстрах" дал объявление о продаже офиса в Москве, чтобы оценить спрос

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Страховая компания "Росгосстрах" разместила на Avito объявление о продаже своего офисного здания в Москве общей площадью 92,2 тысячи кв. метров за 13,8 млрд рублей. Объявление появилось 13 сентября, а 15 сентября исчезло.

Как рассказали агентству в пресс-службе "Росгосстраха", его опубликовали "с целью оценить интерес потенциальных покупателей".

Речь идет о здании по адресу Киевская улица, дом 7, корпус 2, 2008 года постройки. В объявлении уточнялось, что в здании есть круглосуточная охрана, система сигнализации и видеонаблюдения, высокоскоростные лифты и развитая инфраструктура.

"Компания анализирует различные варианты, выгодные для нее с точки зрения управления расходами. Однако пока мы не планируем принимать решение о продаже. К тому же в здании есть действующие арендаторы, и под 2% площади мы ищем новых арендаторов - этот процесс не прекращается", - прокомментировали "Интерфаксу" в пресс-службе "Росгосстраха".

На сайте страховщика, действительно, есть объявление с предложениями аренды помещений на нескольких этажах в бизнес-центре на Киевской.

По словам источника, знакомого с планами компании, "Росгосстрах" планирует через месяц вновь разместить объявление о продаже офисного здания по адресу: Киевская ул., д. 7, к. 2 для оценки ситуации на рынке недвижимости.

Акционер страховщика, банк "ФК Открытие", в начале августа начал принимать сообщения от потенциальных инвесторов, желающих приобрести акции "Росгосстраха". Сообщения о заинтересованности в произвольной форме служба по взаимоотношениям с инвесторами принимала до 3 сентября 2021 года. По результатам рассмотрения указанных сообщений банк примет решение о дальнейших шагах по реализации акций СК "Росгосстрах".