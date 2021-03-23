Пензенский губернатор заявил, что из-за пандемии не успел вернуть подаренные ему элитные часы

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, обвиняемый в получении взяток, рассказал членам Общественной наблюдательной комиссии, что хотел вернуть часы премиум класса, подаренные ему другим фигурантом этого же дела - бизнесменом Борисом Шпигелем.

"Белозерцев сказал, что действительно хотел вернуть часы, когда узнал их стоимость, но не успел из-за пандемии", - сообщила "Интерфаксу" член столичной ОНК Марина Литвинович.

Губернатор также заявил, что во время его работы претензий к нему не было, работал он хорошо, все госпрограммы выполнял. "И вообще, говорит, я - патриот", - передала слова Белозерцева Литвинович.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его жены и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей. Как считает следствие, взятки передавались за предоставление возглавляемой Шпигелем группе компаний "Биотэк" преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с оказанием услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медназначения и реактивов, закупаемых за счет бюджета для учреждений здравоохранения Пензенской области.

Как сообщал "Интерфаксу" осведомленный источник, Белозерцев получал от Шпигеля взятки не только деньгами, но и в виде ценностей. В частности, после избрания главой региона ему подарили часы Breguet стоимостью более 5 млн руб., сказал собеседник агентства, отметив, что этот подарок квалифицируется как взятка.

"Правоохранительные органы заинтересовалось губернатором в ходе проверок закупки лекарств региональными администрациями. Заподозрив, что в Пензенской области препараты приобретают по завышенным ценам, разговоры Белозерцева стали прослушивать", - сказал источник.

В зависимости от роли шести фигурантам дела предъявлено обвинение в даче взятки, получении взятки, а также в посредничестве во взяточничестве. Никто из фигурантов дела вину не признает.

Накануне Басманный суд продлил до вторника срок задержания Шпигеля для получения сведений о состоянии здоровья бизнесмена и возможности его участия в судебном заседании.