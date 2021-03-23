Госдума к лету подготовит поправки об усилении борьбы с IT-преступлениями

МВД предложило повысить такие преступления до средней степени тяжести

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Госдума до конца весенней сессии подготовит законопроект об усилении борьбы с IT-преступлениями, пообещал председатель комитета палаты по информационной политике Александр Хинштейн. Он сказал это на первом заседании межфракционной группы по кибербезопасности.

Задачей группы он назвал выработку предложений, которые позволят правоохранительной системе повысить эффективность борьбы с преступностью в IT-сфере, понять, какие ей нужны для этого правовые механизмы и внедрить их. По его словам, группа уже собрала от заинтересованных ведомств, кроме Минцифры, ряд идей. Он попросил чиновников оформить их в виде текста.

"Необходимо оставить задел, чтобы Госдума следующего созыва смогла без раскачки продолжить работу, поскольку число таких преступлений растет", - добавил депутат.

По его данным, в России IT-преступления составляют около четверти в общем количестве преступлений. В первом полугодии 2020 года в стране было зарегистрировано 225 500 преступлений, совершенных с использованием IT-технологий, что на 91,7% больше, чем годом ранее.

Хинштейн попросил Минцифры поделиться собственными наработками по соответствующим вопросам. Представитель министерства на заседании сказал, что по ряду направлений, по которым подготовлены идеи-предложения, ведомство уже подготовило или готовит поправки к различным законам, в частности, к закону "О связи".

В целом, по представлению участников заседания, в предполагаемый законопроект об усилении борьбы с IT-преступлениями должны войти нормы, позволяющие оперативно, в срок до одного часа, не обращаясь в суд блокировать фишинговые сайты, обязующие операторов блокировать звонки с подменных (фальшивых) телефонных номеров, регулирующие использование IP-телефонии и виртуальных АТС.

Часть предложений связаны с ужесточением ответственности за преступления в IT-сфере. Например, МВД предлагает в целом повысить значимость IT-преступлений до преступлений средней тяжести. Это позволит задействовать систему оперативных розыскных мероприятий (ОРМ) при пресечении такого криминала, объяснили в ведомстве. Также МВД предлагает усилить ответственность за распространение телефонных номеров, используемых в рамках телефонного мошенничества. Сбербанк и Банк России, в свою очередь, предлагают усилить ответственность за преступления, связанные с неправомерным доступом и распространением сведений, составляющих банковскую тайну.