Москвичей снова обещали не наказывать за отказ от сортировки мусора

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Раздельный сбор мусора - вопрос добровольного выбора москвичей, наказывать их за отказ от этой практики власти не будут, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков. Он отметил при этом, что со введением программы раздельного сбора в 2020 году объемы отсортированного мусора в городе выросли в полтора раза.

"Раздельно собрали мусор в полтора раза больше в 2020 году, чем в 2019 году", - сказал он на пресс-конференции.

Москва с 1 января 2020 года перешла к раздельному сбору твердо-коммунальных отходов: в синие контейнеры собирают перерабатываемый мусор, в серые - смешанные отходы. На почти 23 000 площадках установлены более 60 контейнеров. Отходы вывозят около 1000 маркированных мусоровозов.

"Еще раз подчеркну, нам очень важно, чтобы система была оптимальна, чтобы она не была нагроможденной и не мешала созданию другой инфраструктуры - спортивной, досуговой, транспортной. Каждый лишний контейнер - это нагрузка на улично-дорожную сеть", - сообщил заммэра.

Власти не планируют пока вводить дополнительные контейнеры: "Это же сколько надо мусоровозов, чтобы отдельно везти стекло, отдельно везти бумагу?"

Бирюков напомнил, что собранный мусор досортируют на на 13 комплексных пунктах переработки вторичного сырья в Москве и таких же объектах - в Подмосковье.

Идею поощрять или наказывать москвичей за сортировку и ли несортировку мусора, заммэра отверг: "Это добрая воля самих москвичей, наш совместный проект".

Бирюков напомнил, что городской мусор поступает на два мусоросжигательных завода, через них проходит около 610 000 тонн мусора в год, и этого мало. Он напомнил, что в Московской области для отходов из столицы построят еще четыре завода, которые смогут сжигать около 2,8 млн тонн мусора в год, этого городу хватит. "На большей части из них начались строительно-монтажные работы с тем, чтобы в 2022-2023 годах уже мощности были введены в эксплуатацию", - отметил он.

Структура "Ростеха" "РТ-Инвест" строит "четыре завода по термической переработке отходов в энергию" в Воскресенском, Наро-Фоминском, Солнечногорском и Ногинском округах Подмосковья и в Татарстане.