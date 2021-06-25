Число "высокотехнологичных" наркопреступлений в РФ выросло в 2,5 раза за 3 года

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Количество зарегистрированных в РФ наркопреступлений, совершенных с использованием современных технологий, за три года увеличилось в 2,5 раза, сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев.

Об этом министр сказал в рамках заседания Государственного антинаркотического комитета в пятницу. По словам Колокольцева, преимущественно указанные преступления совершаются в организованных формах.

Министр заявил, что развитию наркобизнеса и расширению его масштабов на межрегиональном уровне способствует дистанционная вербовка дилеров и курьеров, продажа запрещенных веществ на электронных площадках, а также расчеты через системы виртуальных платежей.

"Безусловно, принципиальное значение здесь имеет своевременное ограничение доступа к сайтам, распространяющим запрещенную информацию", - заявил глава МВД.

По словам министра, число заблокированных по инициативе МВД РФ в 2020 году интернет-ресурсов увеличилось на 15% и составило порядка 25 тысяч.

Министр напомнил, что в феврале этого года Роскомнадзор запустил мобильное приложение, с помощью которого пользователи могут оперативно подать жалобу по фактам размещения в интернете деструктивного, в том числе пронаркотического контента.

"Одновременно выстроено взаимодействие с представителями социальных сетей, включая наиболее востребованные, например - "ВКонтакте". В результате совместной работы с ее администрацией удалено почти 900 записей", - сообщил Колокольцев.

По словам главы ведомства, введение административной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете стало важным шагов в борьбе с наркоторговлей, но не достаточным.

"Конечно, в целом, сделано многое. Но, очевидно, что для кардинального улучшения ситуации этого недостаточно. Необходим комплексный подход, участие всех заинтересованных органов государственной власти, в том числе в части совершенствования механизмов досудебного ограничения доступа к наркоконтенту, ареста виртуальных активов в целях обеспечения их последующей конфискации", - считает Колокольцев.