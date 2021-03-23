В СКР сочли, что при походе детской тургруппы в Хибины не были учтены риски

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Следователи подозревают педагогов-воспитателей, которые сопровождали детскую тургруппу в горах Мурманской области, и руководство одного из детских домов творчества в Санкт-Петербурге в нарушениях, которые могли привести к гибели девочки, участвующей в походе.

В сообщении регионального управления СКР говорится, что педагоги работают в одном из детских домов творчества Санкт-Петербурга, входят в туристский клуб.

В управлении отмечают, что воспитатели и чиновники "перед выходом в многодневный лыжный поход с несовершеннолетними в труднодоступную местность региона не учли ее сложный рельеф, состояние и объем снежного покрова".

Трагический случай произошёл в 10 км от станции Имандра в Хибинских тундрах. По версии следствия, дети оказались в опасной близости от нависшей снежной массы, которая обрушилась в непосредственной близости от группы. В результате девочка 2008 года рождения оказалась под снегом, позже её обнаружили на глубине 1,5 м. Школьница погибла.

Следователи СКР в Санкт-Петербурге изъяли документацию, из которой следует, что туристический маршрут представлен домом детского творчества и согласован должностными лицами маршрутной квалификационной комиссии Приморского района Санкт-Петербурга.

Ранее в пресс-службе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса "Интерфаксу" сообщили, что спасатели завершили эвакуацию детской туристической группы. Кроме того, по настоянию спасателей прошла эвакуация другой тургруппы, которая находилась неподалеку.