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СК сообщил о смерти найденной под лавиной в Заполярье девочки

СК сообщил о смерти найденной под лавиной в Заполярье девочки
Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Медики констатировали смерть 13-летней девочки, которая выжила после схода лавины на горе Маннепахк в Мурманской области и находилась в тяжелом состоянии, сообщили журналистам в региональном управлении СКР.

"Только что от следователя с места поступила информация о том, что медики констатировали смерть ребенка", - заявила официальный представитель ведомства Алина Александрович.

Ранее губернатор Андрей Чибис в своем инстаграме сообщил, что за выжившей вылетел вертолет для ее эвакуации.

В ночь на вторник Чибис говорил журналистам, что эвакуацию выжившей можно провести с помощью сил территориального центра медицины катастроф. Специально для этого в Мончегорск, куда спасатели доставят всю тургруппу, в состав которой входила девочка, прибыл вертолет медицины катастроф с детской реанимационной бригадой.

Чибис отмечал, что лагерь туристов в труднодоступном месте, и их эвакуацию осложняет полное отсутствие дороги, спасателям приходится прокладывать путь для техники, чтобы вывезти путешественников из района происшествия.

Ранее в пресс-службе губернатора "Интерфаксу" сказали, что во время телефонного разговора руководитель тургруппы сообщил губернатору, что "девочка жива, но в тяжелом состоянии".

В понедельник, 22 марта, вечером "Интерфаксу" в ГУ МЧС по Мурманской области сообщили, что спасатели на снегоходах пробиваются к туристической группе, чтобы эвакуировать детей.

Было принято решение доставить детей в одну из гостиниц Мончегорска.

Всего в туристическую группу из Санкт-Петербурга входили 16 человек, включая 13 детей в возрасте от 10 до 15 лет.

Ранее региональное управление СКР заявило об обнаружении девочки. Реанимационные действия не принесли результата, и она была признана погибшей, сообщали в ведомстве. По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. "в", ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека).

Губернатор Чибис на своей странице в соцсетях также писал, что всего "под снегом оказались трое подростков", включая погибшую.

Информация об организованной и зарегистрированной группе туристов, которая попала под лавину в районе села Имандра, поступила в МЧС около 18:00 по Москве в понедельник, 22 марта.

В спасательном ведомстве сообщили, что один ребенок находится под снегом. Остальные члены группы в медицинской помощи не нуждаются, их состояние удовлетворительное, рассказали в МЧС.

Ранее источник сообщил "Интерфаксу", что в районе Имандры под лавину попала девочка 2008 года рождения, которая входила в состав туристической группы.

Мурманская область СКР Алина Александрович Андрей Чибис

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