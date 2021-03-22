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Из-за гибели девочки под лавиной в Заполярье возбудили дело

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Возбуждено уголовное дело по факту гибели девочки-подростка, попавшей снежную массу с горы Маннепахк в Мурманской области во время организованного похода, сообщили журналистам в региональном управлении СКР.

"Следственным управлением СКР по Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка 2008 года рождения по признакам преступления, предусмотренного п. "в", ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека)", - сообщила официальный представитель ведомства Алина Александрович.

Ранее спасатели нашли девочку без признаков жизни, после реанимационных действий они констатировали ее смерть.

Как сообщалось, информация об организованной и зарегистрированной группе туристов, которая попала под лавину в районе Имандры, поступила в МЧС около 18:00 по московскому времени. Тогда в спасательном ведомстве отметили, что под снегом оказался один ребенок, а остальные члены группы в медицинской помощи не нуждаются, их состояние - удовлетворительное.

Мурманская область

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