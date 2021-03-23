Детей эвакуировали на снегоходах с горы в Заполярье после схода лавины

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Спасатели завершили эвакуацию детской туристической группы, одна из участниц которой погибла под сошедшей снежной массой, от горы Маннепахк к ближайшей железнодорожной станции Имандра. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

"Эвакуация завершена, дети доставлены на железнодорожную станцию. Принято решение вывезти их железнодорожным транспортом из Имандры в Апатиты", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в этой же местности находилась другая группа туристов из 23 человек. По настоянию спасателей они также будут эвакуированы из-за непогоды.

Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что в районе спасательной операции ухудшилась погода, усилился ветер. По замыслу спасателей, они доставят детей на станцию Имандра, где подготовлены условия к приему туристов и где можно будет переждать непогоду.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис уточнил ранее в эфире "России 24", что спасатели на снегоходах приступили к вывозу детей с горы Маннепахк к Имандре. После этого будет решаться вопрос: везти их в Мончегорск или посадить на поезд и доставить в Апатиты.

Ранее в пресс-службе комитета по образованию Санкт-Петербурга "Интерфаксу" сообщили, что тургруппа шла по маршруту в рамках Всероссийской зимней Туриады под руководством опытного инструктора из Петербурга. Планировался 77-километровый недельный переход на лыжах от села Имандра до Кировска с 20 по 26 марта. В группе трое взрослых и 13 детей 10-15 лет.

В понедельник вечером туристы были на горе Маннепахк, где произошло обрушение снежного козырька. Снег накрыл девочку 2008 года рождения. Она погибла.

Во вторник утром к группе на помощь прибыли спасатели и медик. Туристов было решено эвакуировать в Мончегорск. Несколько спасателей прокладывали маршрут для эвакуации тургруппы. Вертолет в том районе приземлиться не смог.

СКР расследует уголовное дело по пункту "в", части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека).