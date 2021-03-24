В России коронавирус выявили еще у 8 861 человека

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Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 8 861 случай, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

Вторые сутки подряд, количество новых случаев коронавирусной инфекции превышает 8 тысяч, всю прошлую неделю их было более 9 тысяч за сутки. Значения вторника-среды соотносятся с данными конца сентября, когда в РФ начинался подъем заболеваемости.

За минувшие сутки в РФ по выздоровлении выписаны 10 355 пациентов, скончался 401 заболевший.

В Москве выявлен 1 431 новый случай COVID-19 за сутки, 53 пациента скончались, 1 593 выздоровели.

Наименьший прирост новых случаев коронавируса за сутки зафиксирован в Ненецком АО, Тыве и Чукотском АО (по одному случаю).

С начала распространения СOVID-9 в России зарегистрировано 4 млн 483 тыс. 471 случаев коронавирусной инфекции (+20% за минувшие сутки), 96 219 умерших и 4 млн 098 тыс. 400 выписанных.

Еще 807 новых случаев COVID-19 зафиксировано за сутки в Санкт-Петербурге, 535 - в Московской области, 328 - в Нижегородской области, 238 - в Ростовской области, 208 - в Воронежской области, 199 - в Самарской области, 175 - в Иркутской области, 159 - в Саратовской области, 140 - в Свердловской области, 137 - в Челябинской области, по 126 - в Пермском крае и Красноярском краях.

Кроме того, 124 случая выявлены в Волгоградской области, 121 - в Ленинградской области, 120 - в Ставропольском крае, 118 - в Краснодарском крае, 111 - в Башкирии, 109 - в Омской области, 108 - в Алтайском крае, по 106 - в Тверской и Пензенской областях. В других регионах России суточный прирост не превышает 100.