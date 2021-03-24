Роспотребнадзор выделил изолят южноафриканского штамма коронавируса

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Специалисты Роспотребнадзора выделили изолят южноафриканского штамма коронавируса, сообщается на официальном сайте федеральной службы.

"Специалистами ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора выделен новый изолят коронавируса SARS-CoV-2, относящийся к южноафриканскому варианту - генетической линии B.1.351", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в ближайшее время будет проведено изучение эффективности нейтрализации данного варианта вируса сыворотками переболевших COVID-19 и привитых российским вакцинами.

Ранее 16 марта Роспотребнадзор сообщил об обнаружении в России "южноафриканского" штамма коронавируса у вернувшихся из-за рубежа и других лиц, подлежащих обследованию с учетом эпидемиологических рисков. Южноафриканский штамм коронавируса способен поражать людей, ранее привитых или переболевших COVID-19. Согласно данным из опубликованного ранее исследования ученых Национального института инфекционных заболеваний в Йоханнесбурге, мутации нового варианта SARS-CoV-2 делают данный штамм существенно устойчивым к антителам в плазме крови, донорами которой были пациенты, перенесшие COVID-19.