В России за сутки зарегистрировали еще 9 221 случай COVID-19

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Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 9 221 случай, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

В четверг отмечается небольшой рост числа заболевших: во вторник и среду выявлялось менее девяти тысяч новых случаев заражения.

За сутки в России вылечился 10 881 человек, скончались 393 пациента.

В Москве зарегистрированы 1 787 новых случаев COVID-19 за сутки, 49 смертей и 1 722 выздоровевших.

Еще 804 новых случая COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге, 540 - в Московской области, 331 - в Нижегородской области, 237 - в Ростовской области, 211 - в Воронежской области, 200 - в Самарской области, 178 - в Иркутской области, 161 - в Саратовской области, 137 - в Свердловской области, 136 - в Челябинской области, 128 - в Красноярском крае.

По 121 новому заболевшему - в Волгоградской области, Пермском крае, 119 - в Краснодарском крае, по 109 - в Башкирии, Тверской области, по 107 - в Пензенской, Ленинградской областях, Алтайском и Ставропольском краях, 100 - в Ульяновской области. В других регионах России суточный прирост не превышает ста.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 4 млн 492 тыс. 692 случаев коронавирусной инфекции, 96 612 умерших и 4 млн 109 тыс. 281 выписанных. Таким образом, общее количество активных случаев в стране составляет 286 799.