Пригожин потребовал удалить объявление ФБР о награде за данные о нем

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Российский бизнесмен Евгений Пригожин направил в ФБР США требование удалить с сайта бюро объявление о награде в $250 тысяч за информацию о нем.

"Евгений Викторович Пригожин направил письменное обращение к директору Федерального бюро расследований с требованием удалить с сайта ФБР предложение о 250 000 долларов США за предоставление информации, которая приведет к его аресту и поимке, поскольку данное объявление является не только нарушением международных принципов прав человека, но и нарушением российского и американского законодательства", - сообщает компания Пригожина "Конкорд".

В сообщении также говорится, что юридическая служба "Конкорда" обнаружила "интересный прием ФБР в переводе объявления о розыске".

"По какой-то необъяснимой причине в русской версии Федеральное бюро расследований умышленно исказило суть предъявленного обвинения, заявив о совершении Евгением Викторовичем мошеннических действий против США. То есть действий, направленных на "умышленное завладение чужим имуществом путем обмана". В то время как обвинительный акт г-на Мюллера заявляет об участии Евгения Викторовича в совершенно ином выдуманном преступлении - "сговоре с целью обмана США", которое даже не предусмотрено уголовным законодательством США", - сообщили в компании.

ФБР в конце февраля распространило сообщение о розыске 13 человек, обвиняемых во вмешательстве в выборы в США в 2016 году и вмешательстве во внутренние дела страны. Среди людей, значащихся в списке, перечислен и Пригожин. Бизнесмен заявил, что готов судиться с бюро, чтобы получить всю имеющуюся информацию о себе.

Суд округа Колумбия в марте 2020 года согласился с решением американского Минюста и снял обвинения с компании "Конкорд менеджмент и консалтинг" по делу о вмешательстве в выборы США. Решение было продиктовано опасениями, что в рамках судебного разбирательства будет открыт доступ к "чувствительной" информации об источниках и методах расследования.

По словам высокопоставленного представителя Минюста, "вместо того, чтобы пытаться защитить себя, "Конкорд" использовал судебное разбирательство для того, чтобы получать конфиденциальную информацию от прокуроров, которую можно было бы использовать для организации кампании по информационному противоборству (с США - ИФ)". "Конкорд" целенаправленно и агрессивно пытался использовать судебную систему для того, чтобы добыть информацию о том, как США выявляет и предотвращает иностранное вмешательство в выборы", - сообщается в прокурорском ходатайстве, направленном в суд.

Пригожин в свою очередь заявлял, что подобное решение суда означает, что все обвинения, выдвинутые против "Конкорда", были ложными.