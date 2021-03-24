Сроки сдачи строящегося ледокола "Сибирь" перенесли на декабрь

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Сроки сдачи первого серийного атомного ледокола "Сибирь", который строится на "Балтзаводе" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), перенесены с августа на декабрь, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на информированные источники.

Представитель ОСК сообщил газете, что техническая готовность судна составляет 86,59% и что корпорация ожидает сдачи ледокола, "скорее всего в декабре" 2021 года.

"Оставшиеся сроки выполнения работ по завершению строительства регламентируются больше технологической последовательностью, которую невозможно компенсировать за счет увеличения привлеченных работников", - добавил он.

По его словам, строительство затянулось из-за низкого темпа корректировки рабочей конструкторской документации по итогам строительства головного ледокола, медленных темпов электромонтажных работ. Также сказалось накопленное отставание по поставке и монтажу паротурбинных установок (три месяца относительно последних установленных сроков), наверстать которое в полной мере не удалось, добавили в ОСК.

В "Росатоме" отказались от комментариев. В Минпромторге на момент публикации не предоставили комментарий.

Контракт на строительство атомных ледоколов "Сибирь" и "Урал" за 84,4 млрд рублей был заключен в 2014 году, тогда как строительство головной "Арктики" началось в августе 2012 года. По первоначальным срокам, "Арктику" должны были сдать в 2017 году, а "Сибирь" и "Урал" — в 2019 и 2020 годах, напоминает издание.

"Арктику" сдали 21 октября 2020 года, и уже на август 2021 года там планируется замена вышедшего из строя гребного электродвигателя.

На "Балтзаводе" уже заложены и строятся третий и четвертый серийные ледоколы проекта - "Якутия" и "Чукотка", их сдача запланирована на 2024 год и 2026 год соответственно.

Ледоколы проекта 22220 предназначены для проводки судов в Арктике, на участках Енисея и Обской губы, для буксировки судов и других плавучих сооружений во льдах и на чистой воде и решения других задач. Длина ледокола составляет 173,3 м, ширина - 34 м, мощность - 60 МВт, ледопроходимость - 2,8 м.

Источники издания утверждают, что "Балтзавод" работает в три смены, чтобы успеть провести физический пуск реакторов "Сибири" летом, а в ноябре выйти в море на ходовые испытания. Некоторые из собеседников газеты считают, что и эти сроки слишком оптимистичны и что сдача судна сдвинется на 2022 год.