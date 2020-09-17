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Завершены ходовые испытания атомного ледокола "Арктика"

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - АО "Балтийский завод" завершило ходовые испытания головного атомного ледокола проекта 22220 "Арктика", сообщает пресс-служба судозавода.

В ходе испытаний, проходивших с 23 июня до 16 сентября 2020 года в Финском заливе и Балтийском море, специалисты "Балтийского завода", представители заказчика и подрядных организаций провели проверки работы механизмов и оборудования атомохода. В ходовых условиях была протестирована электроэнергетическая система судна и его маневренные характеристики при различных вариантах осадки.

22 сентября запланирован выход ледокола от достроечной набережной "Балтийского завода" в направлении морского порта Мурманска. Планируется, что переход займет около двух недель. За это время будет осуществлена проверка работы атомного ледокола в ледовых условиях.

Как сообщалось ранее, передать ледокол ФГУП "Атомфлот" заказчику планируется 5 ноября 2020 года с суммарным ограничением мощности на гребных валах до 50 МВт. Выход на проектную мощность в 60 МВт планируется осуществить в 2021 году.

Контракт на строительство головного ледокола "Арктика" проекта 22220 между ФГУП "Атомфлот" и ООО "Балтийский завод - судостроение" (БЗС), правопреемником которого стало АО "Балтийский завод" (входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация", ОСК), был подписан в августе 2012 года. Его стоимость составляет 37 млрд рублей.

Контракт на строительство еще двух ледоколов проекта 22220 - "Сибирь" и "Урал" - был заключен между БЗС и госкорпорацией "Росатом" в мае 2014 года, стоимость контракта составила 84,4 млрд рублей.

Сдача ледокола "Арктика" первоначально намечалась на май-июнь 2019 года, ледоколов "Сибирь" и "Урал" - на ноябрь 2020 года и ноябрь 2021 года соответственно. Впоследствии сообщалось о переносе срока сдачи "Арктики" на май 2020 года. Сроки сдачи "Сибири" и "Урала" также сдвинуты - на 2021 и 2022 годы соответственно.

В августе 2019 года ФГУП "Атомфлот" и "Балтийский завод" подписали договор на выполнение работ по строительству третьего и четвертого серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220, сдача "Якутии" намечена на декабрь 2024 года, "Чукотки" - на декабрь 2026 года. Стоимость ледоколов составит более 100 млрд рублей.

Ледоколы проекта 22220 предназначены для проводки судов в Арктике, на участках Енисея и Обской губы, для буксировки судов и других плавучих сооружений во льдах и на чистой воде и других задач. Длина каждого ледокола составляет 173,3 м, ширина - 34 м, мощность - 60 МВт, ледопроходимость - 2,8 м.

Ледоколы имеют двухреакторную энергетическую установку с основным источником пара от реакторной установки нового поколения "РИТМ-200", специально разработанной для этого судна. Двухосадочная конструкция судна позволяет использовать его как в арктических морских водах, так и в устьях полярных рек.

Балтийский завод Арктика

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