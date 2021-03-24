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Дума расширила закон о госзащите на сотрудников Росгвардии

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект, который расширит круг лиц, подлежащих государственной защите.

Когда он вступит в силу, право на госзащиту получат сотрудники Росгвардии, принимавшие непосредственное участие в пресечении действий вооруженных преступников, незаконных вооруженных формирований и иных организованных преступных групп, росгвардейцы, осуществляющие охрану общественного порядка.

Также госзащита распространится на гражданских служащих ВС России, непосредственно участвующих в борьбе с терроризмом и гражданских служащих органов внешней разведки, непосредственно участвующих в спецоперациях или выполняющих специальные функции по обеспечению безопасности государства.

В пояснительной записке к закону отмечается, что это связано с тем, что гражданские служащие органа внешней разведки наравне с военнослужащими непосредственно привлекаются к мероприятиям по борьбе с терроризмом (в том числе к участию в военной операции в Сирии и другим), но в настоящее время не подпадают под госзащиту.

СВР Росгвардия Госдума

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