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В Думу внесен законопроект о госзащите сотрудников Росгвардии

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о расширении круга лиц, подлежащих государственной защите.

Соответствующий проект закона (№1075003-7) размещен в понедельник в базе деятельности Госдумы.

В законопроекте отмечается, в частности, что государственной защите подлежат сотрудники Росгвардии.

Кроме того, право на госзащиту получат гражданские служащие Вооруженных Сил РФ, принимавшие непосредственное участие в борьбе с терроризмом.

Также госзащиту предложено распространить на гражданских служащих органов внешней разведки РФ, принимавших непосредственное участие в специальных операциях или выполнявших специальные функции по обеспечению безопасности РФ.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что это связано с тем, что гражданские служащие органа внешней разведки наравне с военнослужащими непосредственно привлекаются к мероприятиям по борьбе с терроризмом (в том числе к участию в военной операции в Сирии и другим), но в настоящее время не подпадают под госзащиту.

Госдума Росгвардия

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