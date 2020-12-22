Дума разрешила силовым структурам и судам закрывать данные о сотрудниках

Депутаты также запретили разглашать информацию из запросов оперативников в адрес граждан

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтении законопроект о праве силовых структур и судов закрывать информацию о своих сотрудниках вне зависимости от наличия угрозы их жизни.

Законопроект № 1070431-7 дает правоохранительным и судебным ведомствам право "по решению органа, обеспечивающего безопасность", распространять на своих сотрудников госзащиту в виде обеспечения конфиденциальности информации о них, их членах семьи и имуществе, вне зависимости от наличия угрозы их жизни.

Пока госорганы могут закрыть данные о своих сотрудниках только в случае наличия угрозы их жизни или имуществу, либо в связи с исполнением служебной деятельности.

Список сотрудников, имеющих право на закрытие своих данных, будет определять руководитель госоргана "на основе анализа потребностей правоприменительной практики по осуществлению государственной защиты", следует из законопроекта.

Право запретить распространение таких данных может распространяться на судей, прокуроров, следователей и других работников, ведущих оперативно-розыскные мероприятия, а также сотрудников органов внутренних дел, ФСИН, ФСБ и военнослужащих, принимавших участие в контртеррористических мероприятиях, спецоперациях и "охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности".

Законопроект также запрещает распространять информацию, содержащуюся в запросах и других документах, направляемых гражданам при осуществлении оперативно-розыскной деятельности. Исключение сделано только для информации, которая оглашается в суде или ходе досудебного производства с разрешения следователя или дознавателя, изложенной в жалобах и заявлениях при оспаривании решений следователей или распространяемой самими сотрудниками органов.

Эти поправки 8 декабря внесли в Думу несколько депутатов, в том числе председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и первый зампред комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин.