Дума приняла в I чтении законопроект о госзащите росгвардейцев

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект о расширении круга лиц, подлежащих государственной защите.

В законопроекте (1075003-7) отмечается, в частности, что государственной защите подлежат сотрудники Росгвардии.

Кроме того, право на госзащиту получат гражданские служащие Вооруженных Сил РФ, принимавшие непосредственное участие в борьбе с терроризмом.

Также госзащиту предложено распространить на гражданских служащих органов внешней разведки РФ, принимавших непосредственное участие в специальных операциях или выполнявших специальные функции по обеспечению безопасности России.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что это связано с тем, что гражданские служащие органов внешней разведки наравне с военнослужащими непосредственно привлекаются к мероприятиям по борьбе с терроризмом (в том числе к участию в военной операции в Сирии и другим), но в настоящее время не подпадают под госзащиту.