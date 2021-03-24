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Убивший сослуживцев в Воронеже срочник переведен в психиатрическую больницу

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Московский 235-й гарнизонный военный суд перевел из СИЗО в психиатрическую больницу военнослужащего срочной службы Антона Макарова, обвиняемого в убийстве трех сослуживцев под Воронежем. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Мера пресечения в виде заключения под стражу отменена. Он переведен в психиатрический стационарный диспансер Воронежской области", - сказал представитель суда.

По его словам, следствие еще не завершено. Медики устанавливают его психическое состояние.

"Срок (его пребывания в больнице - ИФ) не указан. Пока лечится", - отметил сотрудник пресс-службы.

Утром 9 ноября 2020 года на военном аэродроме "Балтимор" под Воронежем военнослужащий срочной службы Макаров после ссоры расстрелял троих сослуживцев и скрылся с оружием. Позднее он был задержан полицейскими в поселке Землянск.

Ему вменяют часть 2 статьи 105 и часть 4 статьи 226 УК РФ (убийство и хищение огнестрельного оружия с применением насилия).

Нервный срыв у военнослужащего считается основной причиной произошедшего, сообщал ранее источник в Западном военном округе.

Антон Макаров Воронеж

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