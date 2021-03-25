Пуск ракет в КНДР не повлиял на радиационный фон в приграничном Приморье

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Проведенный в четверг запуск двух баллистических ракет в Северной Корее не повлиял на радиационный фон в Приморском крае - единственном регионе России, граничащем с КНДР.

По данным на сайте Примгидромета, в настоящее время радиационный фон в Приморье составляет 11-12 мкР/ч, что соответствует обычным показателям. Информация обновляется ежечасно.

Пхеньян осуществил в четверг утром запуск двух баллистических ракет. Пока неизвестно, были ли это ракеты малой, средней или большой дальности, такие как межконтинентальная баллистическая ракета (МБР).

Это второй запуск ракет в Северной Корее за неделю. В воскресенье в КНДР были запущены две крылатые ракеты малой дальности.