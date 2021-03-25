Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:47Заразились
на 24.03В России 4 483 471+8 861В мире 124 202 136+524 075

Разведка США сочла выпущенные в КНДР снаряды баллистическими ракетами

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Пхеньян осуществил в четверг утром запуск двух баллистических ракет. Об этом телеканалу CNN сообщил высокопоставленный американский чиновник, сославшийся на данные разведки.

По словам собеседника телеканала, американское военное и разведывательное сообщество все еще анализирует данные испытательного пуска, чтобы определить, какая именно ракета была выпущена и дальность ее полета. Пока неизвестно, были ли это ракеты малой, средней или большой дальности, такие как межконтинентальная баллистическая ракета (МБР).

Ранее Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил о запуске неопознанного снаряда из КНДР в сторону Японского моря. В свою очередь, телеканал NHK со ссылкой на источник в министерстве обороны сообщил, что запущена была баллистическая ракета.

Это второй пуск в КНДР за неделю. Накануне с запозданием стало известно, что Пхеньян в воскресенье провел запуск крылатых ракет.

Администрация США не считает эти пуски масштабной провокацией.

"То, что мы видели на выходных, не попадает в эту категорию", - сказал журналистам высокопоставленный чиновник Белого дома. По его словам, это "нормальная военная активность".

Президент США Джо Байден также заявил: "По данным министерства обороны, это обычное дело. В том, что они (КНДР - ИФ) сделали, нет ничего нового".

В отличие от баллистических, крылатые ракеты не попадают по санкции Совета Безопасности ООН. С конца 2017 года Север поддерживает добровольный мораторий на ядерные испытания и испытания ракет большой дальности.

США КНДР Япония Южная Корея

Новости по теме

Новости

Сеул сообщил о запуске неопознанного снаряда со стороны КНДР

ЕС и США договорились координировать действия в отношении России

ЕС и США договорились координировать действия в отношении России

Канада ввела санкции против девяти официальных лиц РФ из-за Навального

Канада ввела санкции против девяти официальных лиц РФ из-за Навального

НАТО предложило расширить число участников соглашений по контролю над вооружениями

Российские туристы с 1 апреля смогут посещать Кипр без соблюдения карантина

Российские туристы с 1 апреля смогут посещать Кипр без соблюдения карантина

Меркель отменила решение о пасхальном карантине

Меркель отменила решение о пасхальном карантине

Борисов заявил, что США запрещают поставки в РФ всей высокотехнологичной продукции

Борисов заявил, что США запрещают поставки в РФ всей высокотехнологичной продукции

Китай: разрушение старых иллюзий

Китай: разрушение старых иллюзий
Пандемия коронавируса

В Индии обнаружили новый штамм COVID с двойной мутацией

В Индии обнаружили новый штамм COVID с двойной мутацией

Robinhood конфиденциально подала заявку на проведение IPO

Robinhood конфиденциально подала заявку на проведение IPO
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');