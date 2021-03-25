Разведка США сочла выпущенные в КНДР снаряды баллистическими ракетами

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Пхеньян осуществил в четверг утром запуск двух баллистических ракет. Об этом телеканалу CNN сообщил высокопоставленный американский чиновник, сославшийся на данные разведки.

По словам собеседника телеканала, американское военное и разведывательное сообщество все еще анализирует данные испытательного пуска, чтобы определить, какая именно ракета была выпущена и дальность ее полета. Пока неизвестно, были ли это ракеты малой, средней или большой дальности, такие как межконтинентальная баллистическая ракета (МБР).

Ранее Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил о запуске неопознанного снаряда из КНДР в сторону Японского моря. В свою очередь, телеканал NHK со ссылкой на источник в министерстве обороны сообщил, что запущена была баллистическая ракета.

Это второй пуск в КНДР за неделю. Накануне с запозданием стало известно, что Пхеньян в воскресенье провел запуск крылатых ракет.

Администрация США не считает эти пуски масштабной провокацией.

"То, что мы видели на выходных, не попадает в эту категорию", - сказал журналистам высокопоставленный чиновник Белого дома. По его словам, это "нормальная военная активность".

Президент США Джо Байден также заявил: "По данным министерства обороны, это обычное дело. В том, что они (КНДР - ИФ) сделали, нет ничего нового".

В отличие от баллистических, крылатые ракеты не попадают по санкции Совета Безопасности ООН. С конца 2017 года Север поддерживает добровольный мораторий на ядерные испытания и испытания ракет большой дальности.