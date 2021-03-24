Южнокорейские источники подтвердили пуск КНДР ракет малой дальности

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Источники южнокорейского агентства "Ренхап" подтвердили, что в воскресенье минувшей недели Северная Корея осуществила пуск двух крылатых ракет со своего западного побережья.

"Это были крылатые, не баллистические ракеты, они были обнаружены нашими средствами", - сказал один из источников агентства.

Ранее о предполагаемых пусках сообщили западные СМИ, обратившие внимание, что эти пуски стали первыми с апреля прошлого года, а также первыми после прихода к власти в США президента Джо Байдена.

Администрация США не считает эти пуски масштабной провокацией, сообщают американские СМИ со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника в Белом доме.

В отличие от баллистических ракет, крылатые ракеты не попадают под санкции Совета Безопасности ООН. С конца 2017 года Север поддерживает добровольный мораторий на ядерные испытания и испытания ракет большой дальности.