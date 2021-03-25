Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:47Заразились
на 24.03В России 4 483 471+8 861В мире 124 202 136+524 075

Сеул сообщил о запуске неопознанного снаряда со стороны КНДР

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Северная Корея запустила неопознанный снаряд, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи в четверг.

В миреЮжнокорейские источники подтвердили пуск КНДР ракет малой дальностиЮжнокорейские источники подтвердили пуск КНДР ракет малой дальностиЧитать подробнее

Согласно их данным, КНДР осуществила запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря.

Военные не уточняют, какого именно типа снаряды были запущены и не называют их число.

Между тем, береговая охрана Японии сообщает, что Северная Корея в четверг утром, предположительно, запустила баллистическую ракету. Суда, находящиеся в этом районе, призвали проявлять осторожность.

Военный источник японского телеканала NHK уточняет, что пуск был произведен около 7:06 (1:06 по мск) в четверг. По предварительным данным, ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии и не представляет непосредственной угрозы для страны.

Это второй за неделю запуск снарядов в Северной Корее. О предыдущем пуске, произведенном на выходных, стало известно накануне. Пхеньян в воскресенье провел запуск крылатых ракет.

В отличие от баллистических, крылатые ракеты не попадают под санкции Совета Безопасности ООН. С конца 2017 года Север поддерживает добровольный мораторий на ядерные испытания и испытания ракет большой дальности.

Запуск ракет в Северной Корее не редкость. В 2019 году и начале 2020 года сообщения о пусках баллистических ракет в КНДР поступали регулярно.

В первой половине марта проходили совместные военные учения США и Южной Кореи. Несмотря на сокращенную из-за пандемии коронавируса программу учений, Пхеньян раскритиковал их и пригрозил разрывом военного мирного соглашения с Сеулом и упразднением Комитета по делам мирного объединения Родины.

Южная Корея КНДР

Новости по теме

Новости

ЕС и США договорились координировать действия в отношении России

ЕС и США договорились координировать действия в отношении России

Канада ввела санкции против девяти официальных лиц РФ из-за Навального

Канада ввела санкции против девяти официальных лиц РФ из-за Навального

НАТО предложило расширить число участников соглашений по контролю над вооружениями

Российские туристы с 1 апреля смогут посещать Кипр без соблюдения карантина

Российские туристы с 1 апреля смогут посещать Кипр без соблюдения карантина

Меркель отменила решение о пасхальном карантине

Меркель отменила решение о пасхальном карантине

Борисов заявил, что США запрещают поставки в РФ всей высокотехнологичной продукции

Борисов заявил, что США запрещают поставки в РФ всей высокотехнологичной продукции

Китай: разрушение старых иллюзий

Китай: разрушение старых иллюзий
Пандемия коронавируса

В Индии обнаружили новый штамм COVID с двойной мутацией

В Индии обнаружили новый штамм COVID с двойной мутацией

Robinhood конфиденциально подала заявку на проведение IPO

Robinhood конфиденциально подала заявку на проведение IPO

Котировки GameStop упали на 15% после публикации отчетности

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');