Сеул сообщил о запуске неопознанного снаряда со стороны КНДР

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Северная Корея запустила неопознанный снаряд, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи в четверг.

Согласно их данным, КНДР осуществила запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря.

Военные не уточняют, какого именно типа снаряды были запущены и не называют их число.

Между тем, береговая охрана Японии сообщает, что Северная Корея в четверг утром, предположительно, запустила баллистическую ракету. Суда, находящиеся в этом районе, призвали проявлять осторожность.

Военный источник японского телеканала NHK уточняет, что пуск был произведен около 7:06 (1:06 по мск) в четверг. По предварительным данным, ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии и не представляет непосредственной угрозы для страны.

Это второй за неделю запуск снарядов в Северной Корее. О предыдущем пуске, произведенном на выходных, стало известно накануне. Пхеньян в воскресенье провел запуск крылатых ракет.

В отличие от баллистических, крылатые ракеты не попадают под санкции Совета Безопасности ООН. С конца 2017 года Север поддерживает добровольный мораторий на ядерные испытания и испытания ракет большой дальности.

Запуск ракет в Северной Корее не редкость. В 2019 году и начале 2020 года сообщения о пусках баллистических ракет в КНДР поступали регулярно.

В первой половине марта проходили совместные военные учения США и Южной Кореи. Несмотря на сокращенную из-за пандемии коронавируса программу учений, Пхеньян раскритиковал их и пригрозил разрывом военного мирного соглашения с Сеулом и упразднением Комитета по делам мирного объединения Родины.