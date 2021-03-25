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Суд в Петербурге отказал студенту, оспорившему осмотр комнат на онлайн-экзамене

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Студент Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) попытался через суд добиться отмены проверки помещения перед экзаменами и зачетами в дистанционной форме, сообщает в четверг объединенная пресс-служба судов города.

Местный житель Даниил Тимофеев просил суд признать незаконной и отменить часть инструкции вуза по проведению летней промежуточной аттестации 2020 года в дистанционной форме, которая предписывала преподавателю перед началом экзамена осмотреть комнату, где находится студент. Тимофеев просил признать нелегитимными ряд требований вуза к помещению, среди которых - отсутствие в нем посторонних людей, дополнительных компьютеров, настенных рисунков, плакатов и другие.

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Истец полагал, что предписания вуза в части осмотра комнаты и требования к ней не соответствуют законодательству РФ и нарушают Конституцию, где утверждаются принципы неприкосновенности жилища и частной жизни.

По данным пресс-службы, представитель СПбПУ на суде требования студента не признал. Он отметил, что оспариваемые документы подготовлены в соответствии с приказом Минобрнауки России. Преподаватель, как сообщили в пресс-службе, имеет право контролировать проведение промежуточной аттестации, но на онлайн-зачетах и экзаменах не может проверить помещение иначе, кроме как осмотрев его. Эти меры направлены на обеспечение непрерывности образовательного процесса на время действия ограничительных мер против коронавируса.

Районный суд требования Тимофеева оставил без удовлетворения, а Санкт-Петербургский городской суд согласился с решением суда первой инстанции, сообщает пресс-служба.

Петербург СПбПУ

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