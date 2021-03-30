Петербург вернет к плановой помощи еще 900 ковидных коек

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Около 15% специализированных коек для лечения пациентов с COVID-19 и пневмониями в Петербурге вернут к плановому приему, сообщает городской совет по противодействию распространению коронавируса.

"В связи со снижением количества стационарных больных с ковид-ассоциированными состояниями с 30 марта планируется перевод в штатный режим работы 901 инфекционной койки в Госпитале для ветеранов войн. В новом корпусе-трансформере госпиталя пока остаются 307 коек для больных с COVID-19 и пневмониями", - говорится в сообщении. Сроки возвращения коек к плановой помощи не уточняются.

По данным совета, пока для пациентов с COVID-19 и пневмониями в городе развернуто 6 248 коек в городских и федеральных медорганизациях. По состоянию на воскресенье свободной была 1 851 койка - 29,6 % всего коечного фонда.

Отмечается, что на 12-й неделе по сравнению с предшествующей ей зафиксировано снижение общего количества госпитализаций взрослых на 5,6%. В сутки в среднем госпитализировали 293,6 человека. Доля тяжелых больных в стационарах города на прошедшей неделе составляла около 27,6 %.