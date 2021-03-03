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У деревни омского "студента с березы" установили вышку сотовой связи

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Вышка сотовой связи появилась неподалеку от деревни омского студента Алексея Дудоладова, который в ноябре пожаловался губернатору на плохую интернет-связь, забравшись на березу, - сигнал получалось поймать только там.

"Я бы хотел выразить огромную благодарность всем, кто меня поддерживал в борьбе за справедливость. Сегодня вышку установили - наверняка связь будет! Пока только установили, ввести в эксплуатацию обещали до конца первого квартала", - написал Дудоладов в инстаграме.

Как сообщалось, 11 ноября 2020 года студент омского института водного транспорта Дудоладов из деревни Станкевичи Называевского района обратился в соцсети к губернатору Александру Буркову от лица всех студентов, которые столкнулись с проблемами с дистанционным обучением в глубинке из-за плохой интернет-связи. Самому Алексею, по его словам, для того чтобы поймать сигнал и зайти в приложение, где проводят занятия, приходилось уходить в лес в нескольких сотнях метров от его деревни и забираться на березу - на высоту около 8 метров.

Обращение получило широкий общественный резонанс, и 20 ноября глава региона лично встретился с Дудоладовым, пообещав, что интернет в его деревне появится до конца года. Губернатор также предложил ему войти в общественный совет при региональном Минпроме: предполагалось, что Дудоладов будет контролировать то, как в регионе осуществляется программа по устранению цифрового неравенства в деревнях.

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Тогда же Бурков встретился с операторами сотовой связи, чтобы решить проблему доступности интернета для маленьких населенных пунктов. "Я понимаю, что установку вышки за три миллиона для обслуживания ста человек сложно обосновать экономически, но нам вместе придется искать выход", - отметил на этой встрече губернатор.

Между тем до конца года интернет в Станкевичи проведен не был.

"Вышку не установили - а я ведь обещал людям... Поэтому снова взялся за этот вопрос. В январских постах можно увидеть эту нешуточную борьбу. (...) 26 января мне позвонили из пресс-службы губернатора и снова пообещали, что вышку поставят. В этот раз слово сдержали! Ждем запуск!", - написал Дудоладов в инстаграме.

Алексей Дудоладов

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