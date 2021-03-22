Ведомства обсудят с бизнесом продление соглашений по ценам на сахар и масло

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Ведомства проведут консультации с бизнесом о продлении соглашений по сдерживанию в России цен на сахар на два месяца, на подсолнечное масло - до октября, сообщается в пресс-релизе по итогам заседания межведомственной рабочей группы по мониторингу и оперативному реагированию на изменение потребительских цен на социально значимые товары, которое провел первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

Как сообщает пресс-служба правительства, принятые меры по заключению соглашений между федеральными органами исполнительной власти и хозяйствующими субъектами о снижении и поддержании цен на белый сахар и подсолнечное масло доказали свою эффективность.

Для дальнейшего сохранения розничных цен на приемлемом для граждан уровне принято решение поручить ФАС, Минсельхозу и Минпромторгу провести оперативные консультации с бизнесом с целью продления соглашений о снижении и поддержании цен на белый сахар - на два месяца, на подсолнечное масло - до октября 2021 года. В действующих соглашениях отпускная цена белого сахара составляет 36 рублей за килограмм, розничная - 46 рублей, подсолнечного масла - 95 и 110 рублей за литр соответственно.

Как сообщалось, соглашения были подписаны 16 декабря 2020 года, срок их действия заканчивается 31 марта 2021 года.

Одновременно предлагается принять ряд поддерживающих мер.

"Производителям белого сахара при соблюдении условий по отгрузке только в розницу может быть предоставлена субсидия из федерального бюджета на срок до шести месяцев из расчета 5 рублей на килограмм при условии, что цена завода не будет повышена, - говорится в пресс-релизе. - Запустить такую меру планируется с 1 апреля. Общий объем субсидий может составить порядка 3 млрд рублей".

Минсельхозу, Минэкономразвития, Минфину поручено внести в правительство проект соответствующего документа.

Минэкономразвития, Минсельхозу, Минпромторгу поручено до 25 марта подготовить и представить в правительство помесячный график (на полгода) поставок сахара в торговые сети с указанием объемов поставки и стоимости за один килограмм.

Для поддержания стабильных объемов производства подсолнечного масла планируется запустить механизм субсидирования перерабатывающих предприятий сроком на шесть месяцев, который предусматривает возмещение затрат на производство и реализацию бутилированного масла.

Кроме того, на уровне ЕЭК прорабатывается вопрос о снятии пошлин на импорт белого сахара на срок с 15 мая по 31 августа этого года в объеме не более 350 тыс. тонн. Проект соответствующего акта должен быть внесен Минэкономразвития в правительство не позднее 1 апреля.

В настоящее время пошлина составляет $340 за тонну.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов обратил особое внимание на необходимость более активно работать с сельхозпроизводителями и переработчиками продукции в целях недопущения сезонного колебания цен.