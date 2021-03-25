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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:57Заразились
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Минздрав счел одинаково эффективными все три российские COVID-вакцины

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Все вакцины от коронавируса, созданные в России, действуют эффективно, сообщил заместитель министра здравоохранения Павел Пугачев.

"Все три вакцины - они одинаково эффективны, поэтому нет смысла кому-то ждать одну или вторую вакцину, а любой из этих трех вакцин можно вакцинироваться смело", - сказал Пугачев в четверг на заседании "круглого стола" на тему: "Реабилитация после COVID-19: курс национальной безопасности".

По его словам, первые партии третьей российской вакцины от коронавируса "КовиВак" центра им. Чумакова вводятся в гражданский оборот, но пока в небольшом количестве.

Пугачев выразил надежду на то, что вакцинация приведет к серьезному эффекту в борьбе с коронавирусом уже в этом году. "У нас задача иммунизации населения и достижение коллективного иммунитета, это наш приоритет. Мы рассчитываем на то, что сейчас кампания по вакцинации приведет в течение этого года к серьезному эффекту", - заявил чиновник.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков дал старт производству вакцины "КовиВак", препарат вышел в гражданский оборот. Вакцина центра им. Чумакова - третья российская вакцина от коронавируса. В отличие от большинства созданных в мире препаратов, является цельновирионной вакциной, то есть содержит цельный, но убитый вирус Sars-Cov-2, а не его части.

18 января по поручению президента Владимира Путина в РФ началась массовая вакцинация. Сейчас россиян прививают в основном первой зарегистрированной в РФ вакциной разработки центра им.Гамалеи "Спутник V". Зарегистрирована и выпущена в гражданский оборот вакцина "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" Роспотребнадзора.

Хроника коронавируса. Март.

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Хроника 09 января 2020 года – 25 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Минздрав РФ Павел Пугачев Коронавирус КовиВак

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