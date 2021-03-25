COVID-вакцина центра имени Чумакова вышла в гражданский оборот

Началась третья фаза пострегистрационных испытаний препарата

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Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Глава Минобрнауки Валерий Фальков дал старт производству третьей российской вакцины от коронавируса "КовиВак" центра имени Чумакова и лично запустил упаковку первой партии.

Таким образом, препарат вышел в гражданский оборот, передает корреспондент "Интерфакса". В течение ближайших дней поступит в регионы страны, уточнили в пресс-службе Минобрнауки.

Центр имени Чумакова приступил к третьей фазе пострегистрационных испытаний своей вакцины. "Она уже началась (третья фаза). У нас уже готовятся документы, уже идет подготовка на получение разрешительных документов и далее все необходимые испытания", - сказал Фальков, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Между тем директор центра Айдар Ишмухаметов сообщил журналистам в четверг, что третья фаза испытаний с участием трех тысяч человек завершится в течение полугода. "В исследовании будут участвовать добровольцы с сопутствующими заболеваниями - онкологическими, аутоимунными, с сахарным диабетом", - пояснил он.

По завершении третьей фазы осенью планируется подача документов на преквалификацию вакцины в ВОЗ.

Преквалификация лекарственных средств ВОЗ - это услуга, оказываемая ВОЗ для оценки качества, безопасности и эффективности лекарственных препаратов.

Вакцина центра им. Чумакова, в отличие от большинства созданных в мире препаратов, является цельновирионной вакциной, то есть содержит в себе цельный, но убитый вирус Sars-Cov-2, а не его части. Аналогичная вакцина разработана в КНР. Как и большинство применяемых вакцин от коронавируса, она состоит из двух компонентов (вводятся с промежутком в две недели).