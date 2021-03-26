Роспотребнадзор сообщил о трех линиях защиты "ЭпиВакКороны"

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Вакцина "ЭпиВакКорона", разработанная в центре "Вектор" Роспотребнадзора, формирует три линии иммунной защиты, сообщается на официальном сайте ведомства в пятницу.

В нем указывается, что первая линия защиты формируется антителами, препятствующими взаимодействию S-белка коронавируса с рецептором клетки. Вторая линия защиты заключается в антителах, мешающих слиянию вирусной оболочки с клеточной мембраной, тем самым не давая вирусу проникнуть в клетку. Также отмечается, что если вирус проник в клетку, то срабатывает третья линия защиты. Под влиянием антител, распознающих вирусные белки на поверхности зараженной клетки, происходит активация специальных клеток иммунной системы человека, уничтожающих инфицированные.

"Помимо гуморального (антительного) иммунного ответа, вакцина индуцирует и Т-клеточный ответ. Гибель инфицированных клеток не дает вирусу распространяться дальше и заражать здоровые клетки", - подчеркивается в сообщении.

В четверг Роспотребнадзор сообщил о результатах проведенного клинического исследования, которые свидетельствуют о том, что вакцина "ЭпиВакКорона" является иммуногенным и безопасным продуктом для профилактики COVID-19.