Экс-гендиректор "Нижнекамскнефтехима" возглавил нефтегазохимический комплекс "Татнефти"

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Бывший генеральный директор ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ) Азат Бикмурзин 1 июня назначен директором нефтегазохимического комплекса ПАО "Татнефть", говорится в сообщении компании.

"Одна из приоритетных задач, поставленных передо мной руководством, - масштабирование и ускорение реализации проектов нефтегазохимического комплекса "Татнефти", - приводятся в сообщении слова Бикмурзина.

В "Татнефти" Бикмурзин будет курировать нефтегазохимические проекты, в том числе каучуковые и полипропиленовые, уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Должность директора нефтегазохимического комплекса ПАО "Татнефть" - новая, она трансформировалась из должности директора проектного офиса компании после того, как глава проектного офиса Сирень Сахапов (также выходец из НКНХ) вышел на пенсию несколько месяцев назад, пояснил представитель компании.

Как сообщалось, в феврале 2020 года Бикмурзин досрочно ушел в отставку с поста гендиректора НКНХ с формулировкой "в связи с переходом на другую работу".

Ранее сообщалось, что "Татнефть" включила строительство газонефтехимического комплекса (ГХК) в стратегию развития до 2030 года. Вложения в первый этап развития ГХК (до 2024 года включительно) оцениваются в 70,6 млрд рублей.

Сырье планируется получать от "ТАНЕКО", Миннибаевского ГПЗ и АО "Аммоний". Прогнозируемый объем переработки сырья - 390 тыс. тонн в год. Продуктами переработки станут малеиновый ангидрид, полипропилен, акрилонитрил и углеволокно, суммарно - 317 тыс. тонн продукции в год на первом этапе.

Второй этап строительства нефтегазохимического комплекса предполагает создание пиролизного производства с созданием полипропиленового, полиэтиленового кластера и кластера пластмасс и полистирола.

Полиэтиленовый кластер предполагает производство полиэтилена высокой плотности, линейного полиэтилена низкой плотности, моноэтиленгликоля (МЭГ), поливинилхлорида (ПВХ), этилен-пропиленового синтетического каучука (СКЭПТ), сверхмолекулярного полиэтилена (СВМПЭ).

В кластер пластмасс и полистирола войдут, в частности, производства АБС-пластиков, САН-пластиков, полиолов.

"Татнефть" планирует вложить около 600 млрд рублей в развитие нефтехимии, говорил генеральный директор компании Наиль Маганов в октябре 2019 года журналистам.

"Совет директоров утвердил общий план развития нефтехимического комплекса, концепцию. Инвестиции были заложены порядка 600 млрд рублей, но если будут интересные идеи, интересные мысли, мы выйдем (исполнительная дирекция - ИФ) на совет директоров, будем предлагать либо увеличить эту программу, либо как-то скорректировать", - сказал тогда Маганов.

В ноябре 2019 года "Татнефть" приобрела за 12,8 млрд рублей у "СИБУРа" нефтехимический комплекс в Самарской области: химзавод "СИБУР Тольятти" (впоследствии переименован в "Тольяттикаучук") и расположенный на его площадке индустриальный парк "Тольяттисинтез". "Татнефть" ожидает, что реализация сделки позволит обеспечить потребности шинного бизнеса Kama Tyres в основных видах синтетического каучука.