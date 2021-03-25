Бывший замглавы Майкопа получил 12 лет колонии за взяточничество

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Майкопский городской суд вынес обвинительный приговор бывшему заместителю главы муниципалитета Михаилу Галушко по делу о коррупции, сообщили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судов Адыгеи.

Суд назначил ему наказание в виде 12 лет колонии строгого режима и на 10 лет запретил занимать должности представителя власти.

Прокуратура республики уточнила, что, по данным следствия, в 2018 году чиновник неоднократно получал от руководителей местных компаний взятки на общую сумму более 400 тыс. рублей. Он также угрожал, что в случае отказа предпринимателей давать будет препятствовать своевременной оплате их услуг по муниципальным контрактам.

Ранее сообщалось, что замглавы администрации Майкопа был задержан в марте 2019 года по подозрению в получении взятки от местной жительницы. Приговор ему вынесли за получение взятки и превышение должностных полномочий.