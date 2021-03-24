Против главы Майкопа возбудили дело о вымогательстве

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Уголовное дело о вымогательстве возбуждено против главы администрации Майкопа, сообщает пресс-служба управления СК РФ по Адыгее.

Там отметили, что подозреваемый по ч.3 ст.163 УК РФ задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По данным следствия, глава города в мае 2018 года пригласил к себе в служебный кабинет бизнесмена, занимавшегося выращиванием и реализацией сельскохозпродукции, и, желая получить право на чужое имущество, потребовал совершить обмен земельными участками в Майкопском районе республики. Бизнесмен отказался, так как эта сделка была для него невыгодной: участки имели неравнозначную площадь и разница в их стоимости составляла 5 млн рублей. Получив отказ, как отмечает СУСК, глава Майкопа стал угрожать предпринимателю физической расправой вплоть до убийства. Опасаясь угроз и будучи в подавленном состоянии, бизнесмен согласился на обмен участками с кабальными условиями.

Главой Майкопа является Андрей Гетманов, который был избран на этот пост в феврале 2018 года. До этого Гетманов работал на космодроме "Байконур", а позже занимал пост депутата Госсовета Адыгеи.