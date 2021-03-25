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Мэр Майкопа арестован по делу о вымогательстве

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Мэр Майкопа Андрей Гетманов арестован на два месяца по делу о вымогательстве (ч.3 ст. 163 УК РФ), сообщили в управлении СК по Адыгее. Ему предъявлено обвинение.

О задержании Гетманова стало известно 24 марта. По версии следствия, в мае 2018 года обвиняемый потребовал от предпринимателя совершить обмен земельными участками, предназначенными для выращивания сельскохозяйственных культур. Тот отказался, поскольку сделка была невыгодной из-за разницы в стоимости в 5 млн рублей. Мэр настаивал на своих условиях и за отказ от сделки угрожал бизнесмену физической расправой, считают в СК. Предприниматель подчинился.

Гетманов был избран главой Майкопа в феврале 2018 года. До этого он служил на космодроме Байконур и был депутатом Госсовета Адыгеи.

Майкоп Адыгея СКР Андрей Гетманов

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