Путин расширит географию своих поездок после появления у него антител

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин планирует расширить географию посещения различных объектов после появления у него антител от коронавируса.

"Прививку, как вы знаете, сделал. Сейчас посмотрим, какие титры и когда возникнут. Буду расширять географию посещения различных объектов, в том числе объектов культуры, библиотек и так далее", - сказал Путин в ходе встречи с лауреатами президентских премий молодым деятелям культуры и за произведения для детей.

Он добавил, что в четверг планирует посетить новое здание одного из московских театров.

В ходе встречи директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина предложила президенту посетить эту библиотеку, и Путин поблагодарил ее за это приглашение.