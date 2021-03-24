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Путин чувствует себя хорошо через сутки после первой COVID-прививки

Путин чувствует себя хорошо через сутки после первой COVID-прививки
Президент РФ Владимир Путин
Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Самочувствие президента РФ Владимира Путина, который примерно сутки назад сделал первую прививку от коронавируса, хорошее, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент чувствует себя хорошо", - сказал Песков на вопрос агентства, каково состояние главы государства через сутки после вакцинации и есть ли какие-то характерные симптомы.

Пресс-секретарь президента также подтвердил, что прививка вторым компонентом вакцины будет сделана президенту "в установленные сроки".

Путин привился от коронавируса 23 марта одной из трех зарегистрированных в РФ вакцин. В Кремле не стали уточнять, какой именно препарат был использован. Кадры вакцинации глава государства решено было не публиковать.

Хроника 09 января 2020 года – 24 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Владимир Путин Дмитрий Песков Коронавирус

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