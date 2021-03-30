Путин после завершения прививочного цикла возобновит международные контакты

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин, когда завершит прививочный цикл, будет активнее ездить по стране и начнет постепенно возобновлять международные контакты, заявил "АиФ" его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Что касается зарубежных визитов, то у него очень много действующих приглашений. Поэтому, я думаю, будут потихоньку возобновляться международные контакты", - сказал он.

По его информации, сейчас у президента нет четких планов по зарубежным поездкам: "Потому что сейчас любое приглашение делается с оговоркой: если позволит эпидемиологическая ситуация".

"Пока намечены несколько региональных поездок. Я думаю, после того как президент завершит прививочный цикл, он начнет весьма и весьма активно передвигаться по стране", - продолжил Песков.

Сам Путин 25 марта на встрече с лауреатами президентских премий молодым деятелям культуры обещал, что после вакцинации проверит, какой у него сформировался иммунитет, и после этого начнет "расширять географию посещения различных объектов, в том числе объектов культуры, библиотек и так далее". Первую дозу вакцины он получил 23 марта.

Песков в интервью "АиФ" отметил, что уже есть наработки по некоторым региональным поездкам на следующий месяц, но пока, как обычно, "мы заранее их не анонсируем".

Он добавил, что после полного завершения цикла вакцинации у президента и появления у него иммунитета, будет отменен двухнедельный карантин, необходимый для личной встречи с Путиным.