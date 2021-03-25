Россия с 1 апреля возобновит авиасообщение еще с шестью странами

Фото: Michele Tantussi/Getty Images

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Россия с 1 апреля возобновляет на взаимной основе авиасообщение с Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой, сообщили журналистам в оперштабе в четверг.

Там сказали, что, по согласованию с авиационными властями Германии, авиасообщение по маршруту из Франкфурта-на-Майне в Москву и обратно будет осуществляться пять раз в неделю, три раза неделю самолеты будут летать по маршруту из Франкфурта-на-Майне в Санкт-Петербург и обратно. Пять рейсов в неделю будут осуществляться по маршруту из Москвы в Берлин и обратно, три раза в неделю - из Москвы во Франкфурт-на-Майне и обратно.

Авиасообщение с Венесуэлой (Москва-Каракас) будет осуществляться два раза в неделю, с Сирией (Москва-Дамаск) - один раз в неделю.

По одному разу в неделю самолеты будут летать в Таджикистан (Москва - Душанбе), Узбекистан (Москва-Ташкент) и в Шри-Ланку (Москва-Коломбо).

С 1 апреля увеличивается число регулярных рейсов с Кубой (до семи в неделю по маршруту Москва-Варадеро) и Белоруссией: один рейс в неделю по маршруту Калининград-Минск и по одному рейсу в неделю на взаимной основе из международных аэропортов России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга.

Помимо этого, с 1 апреля увеличивается частота рейсов с открытыми ранее Арменией, Азербайджаном, Египтом, ОАЭ: добавляется по одному рейсу в неделю на взаимной основе.

Кроме того, решено с 1 апреля возобновить перелеты в иностранные государства из международных аэропортов Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска.

С лета 2020 года Россия возобновила авиасообщение с 21 страной, включая Турцию, Танзанию, Швейцарию, ОАЭ, Мальдивы, Египет, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Южную Корею, Сербию, Кубу, Японию, Сейшельские Острова, Эфиопию, Вьетнам, Индию, Катар и Финляндию, Грецию и Сингапур. Таким образом, с 1 апреля количество стран, с которыми возобновляется авиасообщение, достигнет 27.

Восстановленное во второй половине 2020 года сообщение с Великобританией приостановлено до 16 апреля включительно из-за угрозы распространения британского штамма коронавируса.