Российские туристы с 1 апреля смогут посещать Кипр без соблюдения карантина

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Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Россиянам с отрицательными результатами ПЦР-теста на коронавирус и не контактировавшим с зараженными не потребуется соблюдать карантин, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минтуризма республики.

"Кипр предпринял все необходимые меры для того, чтобы обеспечить и гарантировать туристам безопасный отдых и откроет границы для всех гостей из России с 1 апреля 2021 года", - пояснили в министерстве.

Как отметили в пресс-службе, детям, не достигшим 12 лет, предъявлять справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 не нужно. Дети в возрасте 12-18 лет должны будут проходить тестирование в соответствии с действующим на Кипре протоколом.

Как ранее пояснил "Интерфаксу" управляющий директор TEZ Tour Иван Лавров, ПЦР-тесты россиянам нужно сдавать дважды - не ранее чем за 72 часа до вылета на Кипр и по прибытии на остров. Кроме этого, все российские туристы должны будут зарегистрироваться на государственном сайте Cyprus FlightPass за 24 часа до вылета. Там же можно заранее забронировать тест на COVID-19 (30 евро в аэропорту Ларнаки и 32 евро в аэропорту Пафоса), результаты придут по смс в течение трех часов.

По прилете на Кипр также будет проводиться выборочное тестирование пассажиров, процедуру проведут за счет государства.