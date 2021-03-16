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Приостановка авиасообщения РФ с Великобританией продлена до 16 апреля

Приостановка авиасообщения РФ с Великобританией продлена до 16 апреля
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Россия еще на месяц - до 16 апреля включительно - продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией, сообщил оперативный штаб по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Приостановка авиасообщения будет продлена до 23:59 16 апреля, заявили в оперштабе журналистам во вторник. В сообщении говорится, что решение принято "для обеспечения защиты здоровья населения".

Ранее принятое оперштабом решение о приостановке авиасообщения с Великобританией действовало до 16 марта включительно.

В оперштабе напомнили, что Россия приостановила авиасообщение с Великобританией с 22 декабря 2020 года сначала до 12 января 2021 года в связи с выявлением там нового штамма COVID-19, затем решение было продлено до 1 февраля, потом до 16 февраля и далее до конца сегодняшнего дня включительно.

В РФ до Нового года был выявлен единственный носитель "британского" штамма, но заболевший уже здоров, кроме того, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла о единичных находках, не получивших распространения в России.

Также в РФ зарегистрированы тест-системы, позволяющие выявлять "британский" штамм у заболевших.

Кроме того, было заявлено об эффективности российских вакцин в отношении британского варианта коронавируса.

Хроника 09 января 2020 года – 16 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Великобритания Коронавирус

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