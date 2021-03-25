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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:56Заразились
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Что произошло за день: четверг, 25 марта

Возобновление перелетов из России в еще шесть стран, выход третьей российской COVID-вакцины в оборот, экстрадиция бывшего чиновника Минкультуры в Россию

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россия с 1 апреля возобновит авиасообщение еще с шестью странами. Появятся рейсы в Германию, Венесуэлу, Сирию, Таджикистан, Узбекистан и на Шри-Ланку.

- Вакцина центра имени Чумакова от коронавируса вышла в гражданский оборот. В четверг был дан старт производству препарата. Центр приступил к третьей фазе пострегистрационных испытаний вакцины. В Минздраве РФ заявили об эффективности всех трех зарегистрированных в России вакцин.

- Совкомбанк официально объявил о покупке акций банка "Восточный". Стороны ожидают закрытия сделки в течение нескольких недель после получения разрешений от Банка России и ФАС.

- В России за сутки выявили еще 9 221 случай заражения коронавирусом. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте доли пожилых людей среди заболевших в столице. По данным Минздрава РФ, у 99% переболевших COVID-19 проявились неврологические осложнения. В ФМБА считают, что большинство перенесших коронавирус должны пройти реабилитацию, чтобы минимизировать риски инвалидности.

- Австрия решила выдать России экс-директора департамента Минкультуры Бориса Мазо. Чиновника, фигурировавшего в "деле реставраторов", доставили в Москву.

- Совет муниципальных депутатов Тимирязевского округа прекратил полномочия Юлии Галяминой. Ее саму на заседание не пустили. В декабре 2020 года Галямина получила условный срок по "дадинской" статье. Мандат останется вакантным до выборов.

- Во Франции выяснят, как пребывание в космосе влияет на качество вина. В порядке эксперимента 12 бутылок красного вина "Шато Петрюс" 2000 года, каждая из которых стоит пять тысяч евро, хранились на МКС 438 дней и 19 часов. На Землю их вернули в начале 2021 года.

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